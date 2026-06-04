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  4. Sporcu tayfa koşsun: BİM’e 9 Haziran Salı ProteinOcean ürünleri geliyor!

Sporcu tayfa koşsun: BİM’e 9 Haziran Salı ProteinOcean ürünleri geliyor!

BİM, 9 Haziran Salı günü ProteinOcean ürünlerini raflarına taşıyor. Sporcu tayfanın heyecanla beklediği whey protein tozu, kreatin ve pre-workout takviyeleri bütçe dostu fiyatlarla geliyor. Ayrıca sağlıklı protein barlar ve diyet dostu fıstık ezmeleri de katalogda yer alıyor. Antrenman performansını artırmak ve formunu korumak isteyenler için kaçırılmayacak bu büyük fırsat 9 Haziran Salı günü tüm BİM şubelerinde başlıyor.

Sporcu tayfa koşsun: BİM’e 9 Haziran Salı ProteinOcean ürünleri geliyor! - Sayfa 1

DOST %20 BİTKİSEL YAĞLI KREMSOS 200 ML

Fiyat: 18,50 TL

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Sporcu tayfa koşsun: BİM’e 9 Haziran Salı ProteinOcean ürünleri geliyor! - Sayfa 2
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Sporcu tayfa koşsun: BİM’e 9 Haziran Salı ProteinOcean ürünleri geliyor! - Sayfa 3
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Sporcu tayfa koşsun: BİM’e 9 Haziran Salı ProteinOcean ürünleri geliyor! - Sayfa 4

SULTAN DANA DİLİMLİ SUCUK 350 G

Fiyat: 239 TL

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