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  4. Sporculara müjde: BİM’e 7 Temmuz Salı günü Proteinocean ürünleri geliyor!

Sporculara müjde: BİM’e 7 Temmuz Salı günü Proteinocean ürünleri geliyor!

BİM, 7 Temmuz 2026 Salı günü başlayacak yeni aktüel kataloğunda fitness tutkunları ve sağlıklı beslenenler için kaçırılmayacak bir sürpriz yapıyor. Kaliteli içerikleriyle bilinen Proteinocean'ın protein tozları ve besin takviyeleri, cebinizi yormayacak çok özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Günlük protein ihtiyacını ekonomik şekilde karşılamak isteyenlerin yüzünü güldürecek olan bu seri, hedeflerine ulaşmak ve formunu korumak isteyenlerin öncelikli tercihi olacak.

Sporculara müjde: BİM’e 7 Temmuz Salı günü Proteinocean ürünleri geliyor! - Sayfa 1

MARET DANA KANGAL SUCUK 500 G

Fiyat: 315 TL

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Sporculara müjde: BİM’e 7 Temmuz Salı günü Proteinocean ürünleri geliyor! - Sayfa 2
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Sporculara müjde: BİM’e 7 Temmuz Salı günü Proteinocean ürünleri geliyor! - Sayfa 3
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Sporculara müjde: BİM’e 7 Temmuz Salı günü Proteinocean ürünleri geliyor! - Sayfa 4
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