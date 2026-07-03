Su sebili, çaycı, kettle: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Kumtel 3’ü 1 Arada Su Sebili geliyor!
Su sebili, çaycı, kettle: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Kumtel 3’ü 1 Arada Su Sebili geliyor!
BİM 8 Temmuz Çarşamba günü mutfakta hayatı kolaylaştıracak üstün özellikli bir teknoloji sunuyor. Alt damacanalı tasarımı sayesinde damacana kaldırma derdine son veren Kumtel 3'ü 1 arada su sebili, bu hafta uygun fiyat ve peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunuluyor. Uzaktan kumanda desteği, dahili çay ünitesi ve 1440 Watt toplam gücüyle öne çıkan bu akıllı sebil, kompresörlü soğutma sistemiyle de her an buz gibi su sağlıyor. Ev ve ofis konforunu artıracak bu benzersiz ürünü kaçırmayın!
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