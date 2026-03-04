  1. Ekonomim
  4. Şubat 2026’da da en çok bu marka sattı; Toyota, Fiat, Volkswagen’in esamesi okunmuyor.

Yeni yılın ikinci ayında en çok satış yapan otomobil markaları sıralanırken zirvede yine Fransız devi konumlandı.

ODMD 2026 Şubat satış rakamlarını açıkladı. Otomotiv pazarında yılın ikinci ayına ait satış verileri dikkati çekti.

Şubat 2026’da en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka zirvedeki yerini korurken, pazarın güçlü ve geleneksel oyuncularının bu ay listede geri planda kalması ise gözden kaçmadı.

Özellikle Fransız üreticinin performansı sektörde dengelerin yeniden şekillendiğine işaret etti. Veriler, tüketici tercihlerinde önemli bir değişim yaşandığını ortaya koydu.

2026 ŞUBAT’TA EN ÇOK BU MODELLER SATTI

ODMD’nin verilerine göre Şubat ayında en çok satan markalar şöyle sıralandı;

 

