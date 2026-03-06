Şubat 2026’da en çok satan elektrikli otomobiller; 3. sıradaki İngiliz’i kimse beklemiyordu
Geride bıraktığımız Şubat ayında en çok elektrikli otomobil Togg olurken İngiliz markanın listeye girişi görenleri şaşırttı.
Şubat 2026’da Türkiye’de elektrikli otomobil satışları dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Listenin zirvesinde yerli üretim Togg yer alırken, satış rakamlarıyla pazarın lideri oldu.
Ancak listenin en dikkat çeken detayı ise üçüncü sıraya yükselen İngiliz marka oldu. Beklenmedik bu yükseliş, elektrikli otomobil pazarında rekabetin giderek arttığını ve tüketici tercihlerinin hızla değiştiğini gösterdi. Şubat ayı verileri, pazardaki dengelerin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.
ŞUBAT 2026’NIN EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİ
Elektrikli otomobil satışlarına ilişkin DoluBatarya’nın paylaştığı verilere göre en çok satan otomobiller şöyle: