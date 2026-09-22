Süper Lig tarihinin en gollü maçları seçildi. 90 dakikada 12 gol atıldı.
Süper Lig tarihinde düzenlenen on gollü düellolar listelendi. Süper Lig’de şuan adı bile anılmayan takımların da yer aldığı liste futbolseverlerin dikkatini çekti.
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Türk futbol tarihine damga vuran bazı karşılaşmalar, adeta skoru unutturan unutulmaz gol düellolarına sahne oldu.
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Süper Lig geçmişinde filelerin 10 ve üzeri kez sarsıldığı bu sıra dışı mücadeleler, futbolseverlerin hafızasında unutulmaz birer efsane olarak yer alıyor.
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SÜPER LİG TARİHİNE DAMGA VURAN GOL DÜELLOLARI
İşte farklı skorların kaydedildiği 13 karşılaşma:
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