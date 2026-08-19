Sürekli arıza yapan 2 otomobil grubu; Bu markaların ustası paraya para demiyor.
Türkiye trafiğinde görmeye alışık olduğumuz sevilen hatta yüzlerce markaya göre en zengin gösterenlerden bu 2 marka sahiplerini masrafıyla yıldırıyor.
Türkiye yollarında prestijin ve statünün simgesi olarak görülen, dışarıdan bakıldığında sahibine zengin bir imaj çizen iki popüler otomobil grubu, sık sık yaşattığı mekanik ve elektronik arızalarla sahiplerinin kabusu olmaya devam ediyor.
Gösterişli tasarımlarına rağmen sanayi sitelerinden çıkamayan bu araçlar, yürütme maliyetleriyle sürücülerini canından bezdirirken, bu gruptaki kronik sorunları çözen özel servis ustalarına ise adeta servet kazandırıyor.
SIK ARIZA YAPAN 2 OTOMOBİL
Otomobil motoru denildiğinde akla gelen nadir ustalardan Turbo İsmail’in görüşüne göre en fazla masraf çıkaran ve ustaları adeta zengin eden 2 otomotiv grubu şunlar: