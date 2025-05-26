Sürgünler dizisinin kadrosuna İlayda Alişan dahil oldu! İlayda Alişan kimdir?

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak, 2011 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan daha sonra Star TV'de devam eden, başrollerinde Gülcan Arslan, Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde "Merve" karakteriyle rol aldı.