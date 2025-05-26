Sürgünler dizisinin kadrosuna İlayda Alişan dahil oldu! İlayda Alişan kimdir?
Sürgünler dizisinin kadrosuna İlayda Alişan dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan İlayda Alişan dizide Günnur karakterine hayat verecek. Peki, İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
İlayda Alişan kimdir?
26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul’da doğan İlayda Alişan, Türk oyuncudur.
Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur.
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır.
Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak, 2011 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan daha sonra Star TV'de devam eden, başrollerinde Gülcan Arslan, Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde "Merve" karakteriyle rol aldı.