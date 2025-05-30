Sürgünler dizisinin kadrosuna Osman Sonant dahil oldu! Osman Sonant kimdir?
Sürgünler dizisinin kadrosuna Osman Sonant dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Osman Sonant dizide Kurtoğlu karakterine hayat verecek. Peki, Osman Sonant kimdir? Osman Sonant hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Osman Sonant kimdir?
1 Mart 1979 tarihinde İstanbul’da doğan Osman Sonant, Türk oyuncudur.
1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır.
1998 yılında Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirmiş ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamlamıştır.
Çeşitli tiyatro oyunlarında, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın Kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.