Sürgünler dizisinin kadrosuna Osman Sonant dahil oldu! Osman Sonant kimdir?

Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırmıştır.