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  4. Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başlayacak? Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir?

Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başlayacak? Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir?

Yayımlanan tanıtımı ile dikkat çeken Sustalı Ceylan dizisinin başlayacağı tarih belli oldu. Sustalı Ceylan dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir? Sustalı Ceylan dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başlayacak? Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir? - Sayfa 1

Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir?

22 yaşındaki genç bir kadının hayat mücadelesinin izleyiciye aktarılacağı dizide çocuk yaşta anne olan Ceylan'ın "22 yaşındayım, 6 yaşında bir oğlum var. Sen hesapla kaç yaşında anne olduğumu. İyi ki doğurmuşum, o olmasa bu hayat nasıl çekilirdi, hiç bilmiyorum." sözleri izleyicileri derinden etkiledi. Sustalı Ceylan, etkileyici bir kadın hikayesini konu alıyor.

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Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başlayacak? Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir? - Sayfa 2

Sustalı Ceylan dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Sümeyye Aydoğan

Burak Yörük

Celil Nalçakan

Melike Güner

Evrim Doğan

Seda Türkmen

Hasan Küçükçetin

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Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başlayacak? Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir? - Sayfa 3

Melisa Berberoğlu

Hakan Atalay

Hülya Aydı

Taha Bora Elkoca

Dilara Sümbül

Gül Onat

Cezmi Baskın

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Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başlayacak? Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir? - Sayfa 4

Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başlıyor?

Sustalı Ceylan dizisi 4 Nisan Cuma günü saat 20:00’de atv ekranlarında yayımlanacak.

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