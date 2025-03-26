Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başlayacak? Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir?
Yayımlanan tanıtımı ile dikkat çeken Sustalı Ceylan dizisinin başlayacağı tarih belli oldu. Sustalı Ceylan dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir? Sustalı Ceylan dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir?
22 yaşındaki genç bir kadının hayat mücadelesinin izleyiciye aktarılacağı dizide çocuk yaşta anne olan Ceylan'ın "22 yaşındayım, 6 yaşında bir oğlum var. Sen hesapla kaç yaşında anne olduğumu. İyi ki doğurmuşum, o olmasa bu hayat nasıl çekilirdi, hiç bilmiyorum." sözleri izleyicileri derinden etkiledi. Sustalı Ceylan, etkileyici bir kadın hikayesini konu alıyor.
Sustalı Ceylan dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Sümeyye Aydoğan
Burak Yörük
Celil Nalçakan
Melike Güner
Evrim Doğan
Seda Türkmen
Hasan Küçükçetin
Melisa Berberoğlu
Hakan Atalay
Hülya Aydı
Taha Bora Elkoca
Dilara Sümbül
Gül Onat
Cezmi Baskın
Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başlıyor?
Sustalı Ceylan dizisi 4 Nisan Cuma günü saat 20:00’de atv ekranlarında yayımlanacak.