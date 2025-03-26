Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başlayacak? Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir?

Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir?

22 yaşındaki genç bir kadının hayat mücadelesinin izleyiciye aktarılacağı dizide çocuk yaşta anne olan Ceylan'ın "22 yaşındayım, 6 yaşında bir oğlum var. Sen hesapla kaç yaşında anne olduğumu. İyi ki doğurmuşum, o olmasa bu hayat nasıl çekilirdi, hiç bilmiyorum." sözleri izleyicileri derinden etkiledi. Sustalı Ceylan, etkileyici bir kadın hikayesini konu alıyor.