Sustalı Ceylan dizisine Cezmi Baskın dahil oldu! Cezmi Baskın kimdir?
Sustalı Ceylan dizisine Cezmi Baskın dahil oldu. Türk oyuncu ve yönetmen olan Cezmi Baskın dizide Veysi karakterine hayat verecek. Peki, Cezmi Baskın kimdir? Cezmi Baskın hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Cezmi Baskın kimdir?
11 Mart 1949 yılından İstanbul’da doğan Cezmi Baskın, Türk oyuncu ve yönetmendir.
Cezmi Baskın, tiyatroya Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak başladı. Daha sonra aynı tiyatroda stajyer oyuncu olarak çalıştı. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tahsilini tamamlayan Cezmi Baskın, Ayla Algan ve Beklan Algan'ın eğitmenliğini üstlendiği LCC Language and Culture Center'da tiyatro eğitimi aldı. Bir süre Grup Oyuncuları'nda çalışan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nda da çalıştı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda zorunlu şehir değiştirmeler ve askerlik süresi hariç uzun yıllar hizmet verdi. Bu tiyatronun genç oyuncular yetiştirme çabalarına eğitmen olarak katıldı.
İzmir Devlet Tiyatrosu'nda iki sezon oynadı fakat daha sonra tekrar Ankara Sanat Tiyatrosu'na döndü. TRT'de dramalarda oynadı, az da olsa dublaj çalışmaları yaptı. Sinema filmleri, TV dizileri ve tiyatroyu yan yana yürütmeye çalışan Baskın, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Gökkuşağı Oyuncuları'nda çok sayıda oyun yönetti ve gençlik oyunları sahneledi.
Yurt dışında gözlem ve inceleme gezileri yaptı. Oradaki Türk ve yabancılara eğitmen olarak deneyimlerini aktarmaya çalıştı. Yurt dışında Türklerin yaptığı oyunlarda oynadı. Avusturya'da Afro - Asiatische Institut'da workshop çalışmaları yapan Cezmi Baskın, kendi projelerini de Avrupa'nın çeşitli kentlerinde uyguladı ve oynadı. Robert Schneider'in Pislik isimli oyunu ile İsviçre, Avusturya ve Almanya'ya turne düzenledi.