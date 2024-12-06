Sustalı Ceylan dizisine Evrim Doğan dahil oldu! Evrim Doğan kimdir?
Sustalı Ceylan dizisine Evrim Doğan dahil oldu. Evrim Doğan dizide Fahriye karakterine hayat verecek. Peki, Evrim Doğan kimdir? Evrim Doğan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Evrim Doğan kimdir?
5 Eylül 1977 tarihinde Ankara'da doğan Evrim Doğan, Türk oyuncudur. Eğitimini, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde tamamladıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini, 2004 yılında Show TV'de yayımlanmaya başlayan Cennet Mahallesi dizisinde "Pelin" karakterini canlandırması ile yapmıştır. 2020-2021 yılları arası FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde "Ayfer Yıldız" karakterini canlandırmıştır. Son olarak ise, atv'de yayımlanan Kardeşlerim adlı dizide Gönül karakterini canlandırdı.
Evrim Doğan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2004 Cennet Mahallesi
2007 Arka Sıradakiler
2011 Dinle Sevgili
2012 Şubat
2013 Vicdan
2016-2017 Gülümse Yeter
2017-2018 Bizim Hikaye
2018 Kadın
2019 Kardeş Çocukları
2020-2021 Sen Çal Kapımı
2022 Evlilik Hakkında Her Şey
2022-2023 Kardeşlerim
2023-2024 Yıldızlar Bana Uzak
Yakında Sustalı Ceylan