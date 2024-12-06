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  4. Sustalı Ceylan dizisine Evrim Doğan dahil oldu! Evrim Doğan kimdir?

Sustalı Ceylan dizisine Evrim Doğan dahil oldu! Evrim Doğan kimdir?

Sustalı Ceylan dizisine Evrim Doğan dahil oldu. Evrim Doğan dizide Fahriye karakterine hayat verecek. Peki, Evrim Doğan kimdir? Evrim Doğan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Sustalı Ceylan dizisine Evrim Doğan dahil oldu! Evrim Doğan kimdir? - Sayfa 1

Evrim Doğan kimdir?

5 Eylül 1977 tarihinde Ankara'da doğan Evrim Doğan, Türk oyuncudur. Eğitimini, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde tamamladıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini, 2004 yılında Show TV'de yayımlanmaya başlayan Cennet Mahallesi dizisinde "Pelin" karakterini canlandırması ile yapmıştır. 2020-2021 yılları arası FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde "Ayfer Yıldız" karakterini canlandırmıştır. Son olarak ise, atv'de yayımlanan Kardeşlerim adlı dizide Gönül karakterini canlandırdı.

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Sustalı Ceylan dizisine Evrim Doğan dahil oldu! Evrim Doğan kimdir? - Sayfa 2

Evrim Doğan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2004 Cennet Mahallesi

2007 Arka Sıradakiler

2011 Dinle Sevgili

2012 Şubat

2013 Vicdan

2016-2017 Gülümse Yeter

2017-2018 Bizim Hikaye

2018 Kadın

          2019 Kardeş Çocukları        

2020-2021 Sen Çal Kapımı

2022 Evlilik Hakkında Her Şey

2022-2023 Kardeşlerim

2023-2024 Yıldızlar Bana Uzak

Yakında     Sustalı Ceylan

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Sustalı Ceylan dizisine Evrim Doğan dahil oldu! Evrim Doğan kimdir? - Sayfa 3

İnternet

2018 Bartu Ben

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Sustalı Ceylan dizisine Evrim Doğan dahil oldu! Evrim Doğan kimdir? - Sayfa 4

Sinema

2015 Sevimli Tehlikeli

2018 Aşk Bu Mu?

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