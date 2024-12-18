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  4. Sustalı Ceylan dizisine Melike Güner dahil oldu! Melike Güner kimdir?

Sustalı Ceylan dizisine Melike Güner dahil oldu! Melike Güner kimdir?

Sustalı Ceylan dizisine Melike Güner dahil oldu. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Melike Güner dizide Mukadder karakterine hayat verecek. Peki, Melike Güner kimdir? Melike Güner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Sustalı Ceylan dizisine Melike Güner dahil oldu! Melike Güner kimdir? - Sayfa 1

Melike Güner kimdir?

2 Haziran 1979 yılında İstanbul'da doğan Melike Güner, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk başrolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılı dram ve romantik türündeki İncir Reçeli'dir.

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Sustalı Ceylan dizisine Melike Güner dahil oldu! Melike Güner kimdir? - Sayfa 2

14 Şubat 2011'de final yapan Doktorlar dizisinde oynamıştır. Dizide Zenan rolüyle tanınmıştır. Ayrıca yardımcı yönetmenlik de yapmıştır. 2012 yılında Merhaba Hayat adlı dizinin kadrosuna Doktorlar'da oynadığı Zenan karakteri ile katılmıştır.

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Sustalı Ceylan dizisine Melike Güner dahil oldu! Melike Güner kimdir? - Sayfa 3

Melike Güner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Diziler

2000: Hayat Bağları

2000: Çiçek Taksi 

2001: Dadı 

2001: Vay Anam Vay 

2002: Mahallenin Muhtarları 

2002: Gülbeyaz 

2002: Ekmek Teknesi 

2005: Ödünç Hayat 

2005: Tombala 

2006: Kızlar Yurdu 

2006: Doktorlar 

2010: Kılıç Günü 

2011: İffet 

2012: Merhaba Hayat

2013: Böyle Bitmesin 

2021: Yalancılar ve Mumları 

2023-2024: Ömer 

Yakında: Sustalı Ceylan

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Sustalı Ceylan dizisine Melike Güner dahil oldu! Melike Güner kimdir? - Sayfa 4

Filmler

2000: Haydarpaşa'da Bir Varmış Bir Yokmuş 

2005: Tarlada Açan Çiçekler 

2005: Organize İşler 

2005: Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol

2011: İncir Reçeli 

2011: Labirent 

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