Sustalı Ceylan dizisine Melike Güner dahil oldu! Melike Güner kimdir?
Sustalı Ceylan dizisine Melike Güner dahil oldu. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Melike Güner dizide Mukadder karakterine hayat verecek. Peki, Melike Güner kimdir? Melike Güner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Melike Güner kimdir?
2 Haziran 1979 yılında İstanbul'da doğan Melike Güner, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.
2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk başrolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılı dram ve romantik türündeki İncir Reçeli'dir.
14 Şubat 2011'de final yapan Doktorlar dizisinde oynamıştır. Dizide Zenan rolüyle tanınmıştır. Ayrıca yardımcı yönetmenlik de yapmıştır. 2012 yılında Merhaba Hayat adlı dizinin kadrosuna Doktorlar'da oynadığı Zenan karakteri ile katılmıştır.
Melike Güner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Diziler
2000: Hayat Bağları
2000: Çiçek Taksi
2001: Dadı
2001: Vay Anam Vay
2002: Mahallenin Muhtarları
2002: Gülbeyaz
2002: Ekmek Teknesi
2005: Ödünç Hayat
2005: Tombala
2006: Kızlar Yurdu
2006: Doktorlar
2010: Kılıç Günü
2011: İffet
2012: Merhaba Hayat
2013: Böyle Bitmesin
2021: Yalancılar ve Mumları
2023-2024: Ömer
Yakında: Sustalı Ceylan