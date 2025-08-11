Süt ve süt ürünlerinde dev indirim! Bim market 12 Ağustos Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı
Süt ve süt ürünlerinde dev indirim! Bim market 12 Ağustos Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 12 Ağustos 2025 Salı gününden itibaren indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 12 Ağustos 2025 Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 12 Ağustos 2025 Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 12 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 12 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
1 | 90
2 | 90
3 | 90
4 | 90
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.