SUV modellerinde Ağustos atağı; Kampanyalar peş peşe geldi... 1.494.900 TL'ye düştü
Otomobil markaları ağustos ayında SUV modellerine dair kampanyalarını süratlendirdi. Çeşitli markaların seçili modellerinde ön plana çıkan indirimler uygulanırken, bazı SUV’ların fiyatı 1 milyon 494 bin 900 TL seviyesine kadar geriledi.
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SUV otomobillere yönelik alaka sürerken markalar da ağustos ayında tüketicileri cezbeden kampanyalarını peş peşe duyurdu. 2026 senesinin ağustos ayı itibarıyla resmi fiyat listelerinde yer alan kampanyalı fiyatlar incelenerek, farklı markaların satışa sunduğu seçili SUV modelleri bir araya getirildi. Listede bilhassa 1 milyon 494 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar dikkat çekiyor.
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