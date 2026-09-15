Suyu sıcak kalmaya devam ediyor! İşte Eylül'de denize girebileceğiniz 20 yer
Yaz sona erse de deniz sezonu devam ediyor. Eylül ayında sıcaklığını muhafaza eden denizi ve elverişli hava şartlarıyla öne çıkan 20 rota, tatilini uzatmak isteyenleri bekliyor.
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Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde deniz suyu sıcaklıkları eylülde de yüzmeye uygun olmayı sürdürüyor. Kalabalıktan uzaklaşıp deniz keyfini sürdürmek isteyenler için sıcak deniziyle öne çıkan 20 yeri derledik.
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