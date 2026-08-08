  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Taban puanlarında büyük şok! Galatasaray Lisesi geride kaldı... En iyi liseler belli oldu

Taban puanlarında büyük şok! Galatasaray Lisesi geride kaldı... En iyi liseler belli oldu

LGS 2026 yerleştirme neticelerinin belli olmasıyla beraber Anadolu ve Fen liselerinin ilk yerleştirme taban puanları da netleşti. En yüksek puanla öğrenci alan okullar ortaya çıkarken, Galatasaray Lisesi’nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Taban puanlarında büyük şok! Galatasaray Lisesi geride kaldı... En iyi liseler belli oldu - Sayfa 1

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS 2026 yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından öğrencilerin hangi okullara yerleştiğinin yanı sıra liselerin ilk yerleştirmedeki taban puanları da ortaya çıktı. İlk yerleştirmede şu an için okullarda boş kontenjan bulunmazken, özel okullara geçişler ve nakil işlemleri nedeniyle süreç içerisinde kontenjanlarda değişiklik yaşanabilecek. Bu nedenle öğrenciler, puanları yetse de yetmese de daha üst bir okula geçme ihtimali için yerleştirmeye esas nakil döneminde başvuruda bulunabilecek.

1 | 22
Taban puanlarında büyük şok! Galatasaray Lisesi geride kaldı... En iyi liseler belli oldu - Sayfa 2

1. İstanbul Erkek Lisesi - Öğretim Süresi: Hazırlık + 4 yıl - Yabancı Dili: Almanca - Taban Puan (05.08.2026): 500

2 | 22
Taban puanlarında büyük şok! Galatasaray Lisesi geride kaldı... En iyi liseler belli oldu - Sayfa 3

2. Kabataş Erkek Lisesi - Öğretim Süresi: Hazırlık + 4 yıl - Yabancı Dili: Almanca - Taban Puan (05.08.2026): 500

3 | 22
Taban puanlarında büyük şok! Galatasaray Lisesi geride kaldı... En iyi liseler belli oldu - Sayfa 4

3. Kabataş Erkek Lisesi - Öğretim Süresi: Hazırlık + 4 yıl - Yabancı Dili: İngilizce - Taban Puan (05.08.2026): 497,7581

4 | 22