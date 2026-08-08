Taban puanlarında büyük şok! Galatasaray Lisesi geride kaldı... En iyi liseler belli oldu

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS 2026 yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından öğrencilerin hangi okullara yerleştiğinin yanı sıra liselerin ilk yerleştirmedeki taban puanları da ortaya çıktı. İlk yerleştirmede şu an için okullarda boş kontenjan bulunmazken, özel okullara geçişler ve nakil işlemleri nedeniyle süreç içerisinde kontenjanlarda değişiklik yaşanabilecek. Bu nedenle öğrenciler, puanları yetse de yetmese de daha üst bir okula geçme ihtimali için yerleştirmeye esas nakil döneminde başvuruda bulunabilecek.