Taban puanlarında büyük şok! Galatasaray Lisesi geride kaldı... En iyi liseler belli oldu
LGS 2026 yerleştirme neticelerinin belli olmasıyla beraber Anadolu ve Fen liselerinin ilk yerleştirme taban puanları da netleşti. En yüksek puanla öğrenci alan okullar ortaya çıkarken, Galatasaray Lisesi’nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS 2026 yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından öğrencilerin hangi okullara yerleştiğinin yanı sıra liselerin ilk yerleştirmedeki taban puanları da ortaya çıktı. İlk yerleştirmede şu an için okullarda boş kontenjan bulunmazken, özel okullara geçişler ve nakil işlemleri nedeniyle süreç içerisinde kontenjanlarda değişiklik yaşanabilecek. Bu nedenle öğrenciler, puanları yetse de yetmese de daha üst bir okula geçme ihtimali için yerleştirmeye esas nakil döneminde başvuruda bulunabilecek.
1. İstanbul Erkek Lisesi - Öğretim Süresi: Hazırlık + 4 yıl - Yabancı Dili: Almanca - Taban Puan (05.08.2026): 500
2. Kabataş Erkek Lisesi - Öğretim Süresi: Hazırlık + 4 yıl - Yabancı Dili: Almanca - Taban Puan (05.08.2026): 500