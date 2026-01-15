Tam 132,447 kişiye iş veriyor! Globalde de var... İşte Türkiye'nin en çok çalışana sahip şirketleri

Companiesmarketcap verileri, Türkiye merkezli şirketlerin yalnızca yurt içinde değil küresel ölçekte de milyonlarca kişiye iş kapısı açtığını ortaya koyarken, zirvede yer alan şirket ile en yakın rakibi arasındaki 40 bin kişilik fark tabloyu daha da çarpıcı hale getirdi.