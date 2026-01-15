  1. Ekonomim
  4. Tam 132,447 kişiye iş veriyor! Globalde de var... İşte Türkiye'nin en çok çalışana sahip şirketleri

Companiesmarketcap verilerine göre Türkiye'de en fazla çalışana sahip şirketler belli oldu. Zirvede Türkiye'nin en büyük topluluğu Koç'un olurken ikinci ile çalışan sayısındaki fark 40 binleri buldu. İşte Türkiye'nin en çok çalışan sahip 40 şirketi

Companiesmarketcap verileri, Türkiye merkezli şirketlerin yalnızca yurt içinde değil küresel ölçekte de milyonlarca kişiye iş kapısı açtığını ortaya koyarken, zirvede yer alan şirket ile en yakın rakibi arasındaki 40 bin kişilik fark tabloyu daha da çarpıcı hale getirdi.

40. Cimbeton: 125

39. QNB Finans Finansal Kiralama (QNB Finansleasing): 129

38. Marti Teknolojileri: 403

