Tam 43.640.000.000 TL oldu! Türkiye’de yastıkaltı en fazla altın olan 10 şehir…

Ülkemizde yastıkaltı altın miktarı en fazla olan şehirde ziynet tutarı 43 milyar 640 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de yastık altı altın birikiminin en yüksek olduğu şehirler dikkat çekiyor. Ekonomik belirsizlikler, tasarruf alışkanlıkları ve geleneksel yatırım anlayışı, altının en güvenilir araçlardan biri olarak görülmesine neden oluyor. 

Özellikle büyükşehirler ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerde hane halkının fiziki altına yönelimi öne çıkıyor. Uzmanlar, bu şehirlerdeki yastık altı birikiminin milyarlarca liralık bir ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirtiyor.

Finansal sisteme dâhil olmayan bu altınlar, doğru politikalarla ekonomiye kazandırılabileceği gibi, bireysel güven arayışının da güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

zraporucom'un derlediği verilere göre yastıkaltı altının en fazla olduğu şehirler şöyle:

