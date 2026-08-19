Tam 9 şirket temettü kararını açıkladı. Bu sefer yatırımcının yüzü gülüyor.
Milyonlarca yatırımcının kazançlarını değerlendirdiği Borsa İstanbul’da 9 şirket kar payı dağıtıp dağıtmayacağına ilişkin kararını açıkladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17-19 Ağustos 2026 tarihlerini kapsayan üç günlük süreçte kâr satışları ve dar banttaki dalgalanmaların etkisiyle satıcılı ve yatay bir seyir izledi.
Haftaya 14.192 puandan hafif yükselişle başlayan endeks, pazartesi gününü %0,28 kayıpla 14.132 seviyesinden kapattı.
Salı gününü yatay tamamlayan BIST 100, 19 Ağustos çarşamba gününe de %0,17 düşüşle 14.103 puandan girdi. Bankacılık ve inşaat sektörlerindeki geri çekilmeler düşüşte başı çekerken, yatırımcıların temkinli duruşu ve kâr realizasyonları piyasadaki baskıyı artırdı.