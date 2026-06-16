  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Tam bir hayal kırıklığı olan 10 turistik bölge. Türkler bile artık vazgeçiyor ve gitmiyor.

Tam bir hayal kırıklığı olan 10 turistik bölge. Türkler bile artık vazgeçiyor ve gitmiyor.

Bir dönem Türk turistlerin de uğrak adresleri arasında bulunan dünyanın önemli turistik mekanların haklarında aldıkları olumsuz yorumlarla ‘hayal kırıklığı’ oldukları ortaya çıktı.

Tam bir hayal kırıklığı olan 10 turistik bölge. Türkler bile artık vazgeçiyor ve gitmiyor. - Sayfa 1

Bir dönem Türk gezginlerin de gözdesi olan dünyaca ünlü birçok seyahat rotası, şimdilerde beklentilerin altında kalarak büyük bir hayal kırıklığına dönüşüyor.

1 | 14
Tam bir hayal kırıklığı olan 10 turistik bölge. Türkler bile artık vazgeçiyor ve gitmiyor. - Sayfa 2

Ziyaretçilerden gelen yoğun olumsuz geri bildirimler, küresel çaptaki pek çok popüler mekanın eski cazibesini yitirdiğini gözler önüne serdi.

2 | 14
Tam bir hayal kırıklığı olan 10 turistik bölge. Türkler bile artık vazgeçiyor ve gitmiyor. - Sayfa 3

Artan şikayetler ve memnuniyetsizlik oranları, artık Türk turistlerin de bu bilindik noktalardan yavaş yavaş elini eteğini çekmesine neden oluyor.

3 | 14
Tam bir hayal kırıklığı olan 10 turistik bölge. Türkler bile artık vazgeçiyor ve gitmiyor. - Sayfa 4

HAYAL KIRIKLIĞI OLAN TURİSTİK 10 ADRES

euronews.com tarafından derlenen bilgiye göre tam bir hayal kırıklığı olan ve olumsuz yorum alan turistik bölgeler şöyle:

4 | 14