Tam bir hayal kırıklığı olan 10 turistik bölge. Türkler bile artık vazgeçiyor ve gitmiyor.
Bir dönem Türk turistlerin de uğrak adresleri arasında bulunan dünyanın önemli turistik mekanların haklarında aldıkları olumsuz yorumlarla ‘hayal kırıklığı’ oldukları ortaya çıktı.
Bir dönem Türk gezginlerin de gözdesi olan dünyaca ünlü birçok seyahat rotası, şimdilerde beklentilerin altında kalarak büyük bir hayal kırıklığına dönüşüyor.
Ziyaretçilerden gelen yoğun olumsuz geri bildirimler, küresel çaptaki pek çok popüler mekanın eski cazibesini yitirdiğini gözler önüne serdi.
Artan şikayetler ve memnuniyetsizlik oranları, artık Türk turistlerin de bu bilindik noktalardan yavaş yavaş elini eteğini çekmesine neden oluyor.