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  4. TAM OTOMATİK KAHVE KEYFİ BAŞLIYOR: A101’E BUGÜN PHILIPS ESPRESSO MAKİNESİ GELİYOR! (A101 1-7 EKİM)

TAM OTOMATİK KAHVE KEYFİ BAŞLIYOR: A101’E BUGÜN PHILIPS ESPRESSO MAKİNESİ GELİYOR! (A101 1-7 EKİM)

Philips EP3349/70 Espresso Makinesi bugün A101'de! Sade kahve, cappuccino, latte macchiato, sıcak ve soğuk kahve tek dokunuşta hazır. SilentBrew teknolojisi, AquaClean filtresi, %100 seramik öğütücü ve yumuşacık süt köpüğü ile barista lezzeti evinizde. HomeID uygulaması ile kişiselleştirme, 2 yıl garanti ile 1-7 Ekim A101’de!

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TAM OTOMATİK KAHVE KEYFİ BAŞLIYOR: A101’E BUGÜN PHILIPS ESPRESSO MAKİNESİ GELİYOR! (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 1

REVOLT RSX7 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 109,990 TL

VOLTA GPX DEMON GR250R MOTOSİKLET

Fiyat: 179,990 TL

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TAM OTOMATİK KAHVE KEYFİ BAŞLIYOR: A101’E BUGÜN PHILIPS ESPRESSO MAKİNESİ GELİYOR! (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 2

SEG BM 401S0 D BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 14,999 TL

SEG NF43420S0D BUZDOLABI

Fiyat: 27,999 TL

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TAM OTOMATİK KAHVE KEYFİ BAŞLIYOR: A101’E BUGÜN PHILIPS ESPRESSO MAKİNESİ GELİYOR! (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 3

ENGLISH HOME CAM KETTLE

Fiyat: 999 TL

KİWİ GIDA KURUTUCU

Fiyat: 1,599 TL

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TAM OTOMATİK KAHVE KEYFİ BAŞLIYOR: A101’E BUGÜN PHILIPS ESPRESSO MAKİNESİ GELİYOR! (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 4

TEKERLEKLİ FÜZE PELET SOBA

Fiyat: 5.699 TL

AYAKLI MİNİ PELET SOBA

Fiyat: 2.999 TL

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