TAM OTOMATİK KAHVE KEYFİ BAŞLIYOR: A101’E BUGÜN PHILIPS ESPRESSO MAKİNESİ GELİYOR! (A101 1-7 EKİM)
Philips EP3349/70 Espresso Makinesi bugün A101'de! Sade kahve, cappuccino, latte macchiato, sıcak ve soğuk kahve tek dokunuşta hazır. SilentBrew teknolojisi, AquaClean filtresi, %100 seramik öğütücü ve yumuşacık süt köpüğü ile barista lezzeti evinizde. HomeID uygulaması ile kişiselleştirme, 2 yıl garanti ile 1-7 Ekim A101’de!
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