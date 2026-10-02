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  4. Tamir ustası 7 otomobil saydı; ‘Bedava verseler almam’

Tamir ustası 7 otomobil saydı; ‘Bedava verseler almam’

İzmir’de oto tamir dükkanı işleten sanayi ustası kronik problemleri ve sorun çıkarma eğilimlerinden dolayı saydığı 7 otomobili satın almayacağını belirtti.

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Tamir ustası 7 otomobil saydı; ‘Bedava verseler almam’ - Sayfa 1

Otomotiv sektöründeki tecrübeli isim, araç seçiminde kronik sorunlar ve yüksek bakım maliyetleri gibi kriterlerin önemine dikkat çekiyor.

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Tamir ustası 7 otomobil saydı; ‘Bedava verseler almam’ - Sayfa 2

İzmir’de uzun yıllardır sanayi esnaflığı yapan bir oto tamir ustası, sık arıza çıkaran ve kronik problemleriyle bilinen bazı araç gruplarını tercih etmediğini açıkladı.

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Tamir ustası 7 otomobil saydı; ‘Bedava verseler almam’ - Sayfa 3

Uzmanlar, ikinci el veya sıfır araç alırken sadece tasarıma değil, teknik altyapı ve masraf risklerine de mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Tamir ustası 7 otomobil saydı; ‘Bedava verseler almam’ - Sayfa 4

KRONİK PROBLEMLERİ CAN YAKAN 7 MODEL

İzmir’de tamir dükkanı işleten Volkan Çitim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘bedava verseler almam’ dediği 7 otomobili şöyle sıraladı:

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