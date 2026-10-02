Tamir ustası 7 otomobil saydı; ‘Bedava verseler almam’
İzmir’de oto tamir dükkanı işleten sanayi ustası kronik problemleri ve sorun çıkarma eğilimlerinden dolayı saydığı 7 otomobili satın almayacağını belirtti.
Otomotiv sektöründeki tecrübeli isim, araç seçiminde kronik sorunlar ve yüksek bakım maliyetleri gibi kriterlerin önemine dikkat çekiyor.
İzmir’de uzun yıllardır sanayi esnaflığı yapan bir oto tamir ustası, sık arıza çıkaran ve kronik problemleriyle bilinen bazı araç gruplarını tercih etmediğini açıkladı.
Uzmanlar, ikinci el veya sıfır araç alırken sadece tasarıma değil, teknik altyapı ve masraf risklerine de mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.