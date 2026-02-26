  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Tarihe geçen en büyük hanedanlık. Zirvede ne Roma ne de Çin var!

Tarihe geçen en büyük hanedanlık. Zirvede ne Roma ne de Çin var!

Dünya üzerinde tarihin gördüğü ve imza bırakan 15 hanedanlık sıralandı. Cricket Boy’un hazırladığı listenin zirvesi gururlandırıyor.

Tarihe geçen en büyük hanedanlık. Zirvede ne Roma ne de Çin var! - Sayfa 1

Dünya tarihine yön veren en köklü yapılar, güç dengelerini değiştiren devasa bir listeyle yeniden gündeme geldi. Alışılagelmişin aksine, Roma ve Çin gibi devlerin zirveyi paylaşmadığı bu sıralama görenleri şaşırtırken gururlandırıyor da…

1 | 18
Tarihe geçen en büyük hanedanlık. Zirvede ne Roma ne de Çin var! - Sayfa 2

TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK HANEDANLIK

Cricket Boy tarafından titizlikle hazırlanan veriler, geçmişin izlerini bugüne taşıyan 15 büyük gücü mercek altına alıyor. Hazırlanan listenin tamamı şu şekilde;

2 | 18
Tarihe geçen en büyük hanedanlık. Zirvede ne Roma ne de Çin var! - Sayfa 3

Süleyman Hanedanı (1270–1974)

3 | 18
Tarihe geçen en büyük hanedanlık. Zirvede ne Roma ne de Çin var! - Sayfa 4

Ming Hanedanı (1368–1644)

4 | 18