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  4. Tarihe yön veren ve aynı ayda doğan hükümdarlar; Tarihleri gören kendine pay çıkarıyor!

Tarihe yön veren ve aynı ayda doğan hükümdarlar; Tarihleri gören kendine pay çıkarıyor!

Tarih boyunca adını birçok savaş, katliam, zafer gibi konularla duyduğumuz hükümdarların bazıları aynı ay içerisinde doğmuş.

Tarihe yön veren ve aynı ayda doğan hükümdarlar; Tarihleri gören kendine pay çıkarıyor! - Sayfa 1

Tarih sayfaları, adlarını büyük zaferler, çetin savaşlar ve yıkıcı katliamlarla altın harflerle yazdıran liderlerle dolu.

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Tarihe yön veren ve aynı ayda doğan hükümdarlar; Tarihleri gören kendine pay çıkarıyor! - Sayfa 2

Ancak tarihe yön veren bu efsanevi hükümdarların sadece bıraktıkları izler değil, doğduğu tarihler de dikkat çekici bir gizemi barındırıyor.

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Tarihe yön veren ve aynı ayda doğan hükümdarlar; Tarihleri gören kendine pay çıkarıyor! - Sayfa 3

Birçoğunun aynı ay içerisinde dünyaya gelmiş olması, akıllara bu sadece basit bir tesadüf mü? sorusunu getiriyor.

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Tarihe yön veren ve aynı ayda doğan hükümdarlar; Tarihleri gören kendine pay çıkarıyor! - Sayfa 4

Astrologları ve tarihçileri ikiye bölen bu şaşırtıcı benzerlik, iktidar hırsı ile doğum zamanları arasındaki sır perdesini yeniden aralıyor.

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