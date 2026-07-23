Tarihe yön veren ve aynı ayda doğan hükümdarlar; Tarihleri gören kendine pay çıkarıyor!
Tarih boyunca adını birçok savaş, katliam, zafer gibi konularla duyduğumuz hükümdarların bazıları aynı ay içerisinde doğmuş.
Tarih sayfaları, adlarını büyük zaferler, çetin savaşlar ve yıkıcı katliamlarla altın harflerle yazdıran liderlerle dolu.
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Ancak tarihe yön veren bu efsanevi hükümdarların sadece bıraktıkları izler değil, doğduğu tarihler de dikkat çekici bir gizemi barındırıyor.
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Birçoğunun aynı ay içerisinde dünyaya gelmiş olması, akıllara bu sadece basit bir tesadüf mü? sorusunu getiriyor.
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