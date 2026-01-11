Tarihin en değerli 25 forvet oyuncusu; Listede ne Ronaldo ne Mbappe ne de Messi var!
Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran 25 futbolcu ve karnesi belli oldu.
Futbol tarihine damga vuran efsanevi forvetlerin kariyer istatistikleri, oyunun geçirdiği büyük dönüşümü ve bireysel başarıların ulaştığı devasa boyutları gözler önüne seriyor. Paylaşılan verilerde, bazı oyuncuların kariyer gol sayılarının 800 baremini aştığı görülüyor.
Sahadaki etkinlikleri incelendiğinde, maç başına gol ortalaması açısından olağanüstü bir verimlilik sergileyen bu isimlerin, 369 maçta 598 gol gibi çarpıcı rekorlara imza attığı dikkat çekiyor.
Kariyeri boyunca 1.000'den fazla resmi maça çıkan ve 33 farklı şampiyonluk kazanan bu gol makineleri, futbol dünyasındaki sarsılmaz yerlerini istatistiklerle kanıtlıyor.