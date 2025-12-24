  1. Ekonomim
Tarihin en iyileri olarak listeye girdiler; İlk 3’e Lost ve Black Mirror bekleyen ters köşe oluyor

Günümüzde ilk yayımlandığı günkü gibi severek izleyerek takip edilen diziler arasında en iyiler listelendi.

Televizyon ve dijital platform tarihine damga vuran diziler, yıllar geçse de izleyicinin hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor. 

“Gelmiş geçmiş en iyi diziler” listeleri, yalnızca reyting rekorlarıyla değil, senaryoları, oyunculuk performansları ve kültleşmiş sahneleriyle de öne çıkan yapımları yeniden gündeme taşıyor.

LİSTENİN İLKLERİ ŞAŞIRTTI

Breaking Bad, Game of Thrones, The Sopranos, Friends, Prison Break ve Sherlock gibi diziler, yayımlandıkları dönemlerin ötesine geçerek evrensel bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

İzleneceklist tarafından derlenen listeye göre 50 filmden oluşan listenin tamamı şöyle:

