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Tarihin en kısa otomobilleri. Bazıları neredeyse akülü araba kadarmış!

Otomobil tarihi boyunca üretilmiş olan en kısa otomobillerden bazılarının boyları akülü arabadan sadece 17 cm daha uzun… Tarihin en kısa otomobillerini gören şaşıyor.

Tarihin en kısa otomobilleri. Bazıları neredeyse akülü araba kadarmış! - Sayfa 1

Otomotiv tarihi, tasarımıyla ezber bozan mikromobillere de ev sahipliği yapıyor. Geçmişten günümüze üretilen tarihin en kısa otomobilleri, şaşırtıcı boyutlarıyla dikkat çekiyor.

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Tarihin en kısa otomobilleri. Bazıları neredeyse akülü araba kadarmış! - Sayfa 2

Mühendislik sınırlarını zorlayan bu minik araçlardan bazılarının boyu, standart bir akülü arabadan yalnızca 17 santimetre daha uzun.

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Tarihin en kısa otomobilleri. Bazıları neredeyse akülü araba kadarmış! - Sayfa 3

Trafikte adeta birer oyuncak gibi duran bu sıra dışı modeller, kompakt tasarımlarıyla görenleri hayrete düşürüyor.

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Tarihin en kısa otomobilleri. Bazıları neredeyse akülü araba kadarmış! - Sayfa 4

İNSAN MÜHENDİSLİĞİNİN GÖRDÜĞÜ EN KISA OTOMOBİLLER

Autopedya tarafından derlenen bilgilere göre en kısa otomobiller şöyle:

 

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