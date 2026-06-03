Tarihin en kısa otomobilleri. Bazıları neredeyse akülü araba kadarmış!
Otomobil tarihi boyunca üretilmiş olan en kısa otomobillerden bazılarının boyları akülü arabadan sadece 17 cm daha uzun… Tarihin en kısa otomobillerini gören şaşıyor.
Otomotiv tarihi, tasarımıyla ezber bozan mikromobillere de ev sahipliği yapıyor. Geçmişten günümüze üretilen tarihin en kısa otomobilleri, şaşırtıcı boyutlarıyla dikkat çekiyor.
Mühendislik sınırlarını zorlayan bu minik araçlardan bazılarının boyu, standart bir akülü arabadan yalnızca 17 santimetre daha uzun.
Trafikte adeta birer oyuncak gibi duran bu sıra dışı modeller, kompakt tasarımlarıyla görenleri hayrete düşürüyor.