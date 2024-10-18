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  4. Tarihin en uzun ömürlü 7 imparatorluğu * Dünyanın yüzde 8’inden fazlasına hükmetmişler

Tarihin en uzun ömürlü 7 imparatorluğu * Dünyanın yüzde 8’inden fazlasına hükmetmişler

Dünyanın en büyük 7 imparatorluğu olarak tarihe adı kazınan 7 imparatorluk tüm kıtaların yüzde 8’inden fazlasına hükmetmiş

Tarihin en uzun ömürlü 7 imparatorluğu * Dünyanın yüzde 8’inden fazlasına hükmetmişler - Sayfa 1

Dünyanın ilk gününden bugüne adını hiç duymadığımız kralların gelip geçtiği biliniyor. Fakat yazılı tarih dikkate alındığında aralarında Osmanlı Devleti’nin de yer aldığı 7 imparatorluk var ki cihan tarihine adını altın harflerle kazımış…

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Tarihin en uzun ömürlü 7 imparatorluğu * Dünyanın yüzde 8’inden fazlasına hükmetmişler - Sayfa 2

haberturk.com tarafından hazırlanan dünyanın en büyük 7 imparatorluğu detayları haberimizde… Bugün tarihi kazılarda bir ize rastlandıkça isimlerini öğrendiğimiz bazı devletler geçmişin tozlu sayfalarında çok uzun yıllar, ama çok uzun yıllar dünyaya hükmetmeyi başarmış. Üstelik bu büyük imparatorlukların bazılarını yakından tanıyoruz!

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Tarihin en uzun ömürlü 7 imparatorluğu * Dünyanın yüzde 8’inden fazlasına hükmetmişler - Sayfa 3

BRİTANYA İMPARATORLUĞU: SON İMPARATORLUK

16. ve 17. yüzyıllarda İngiltere Krallığı'nın denizaşırı sömürge devletlerini bir çatı altında toplama arzusuyla kurulan Britanya İmparatorluğu, en parlak döneminde 13,7 milyon mil kare (35,5 milyon kilometrekare) alan kaplıyordu. Bu alan şu an için size bir şey ifade etmeyebilir ama zamanında dünyanın kara alanının yaklaşık %24'ü demekti!

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Tarihin en uzun ömürlü 7 imparatorluğu * Dünyanın yüzde 8’inden fazlasına hükmetmişler - Sayfa 4

Britanya İmparatorluğu Bir deniz imparatorluğuydu, yani okyanuslar ve denizler boyunca uzanıyordu. Yaklaşık 400 yıl hüküm süren imparatorluk İngilizlerin çok sevdikleri bir söz "İngiliz İmparatorluğu'nun üzerinde güneş asla batmaz." sözünün de çıkış noktasında durur.

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