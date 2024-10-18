Tarihin en uzun ömürlü 7 imparatorluğu * Dünyanın yüzde 8’inden fazlasına hükmetmişler

BRİTANYA İMPARATORLUĞU: SON İMPARATORLUK

16. ve 17. yüzyıllarda İngiltere Krallığı'nın denizaşırı sömürge devletlerini bir çatı altında toplama arzusuyla kurulan Britanya İmparatorluğu, en parlak döneminde 13,7 milyon mil kare (35,5 milyon kilometrekare) alan kaplıyordu. Bu alan şu an için size bir şey ifade etmeyebilir ama zamanında dünyanın kara alanının yaklaşık %24'ü demekti!