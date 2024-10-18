Tarihin en uzun ömürlü 7 imparatorluğu * Dünyanın yüzde 8’inden fazlasına hükmetmişler
Dünyanın en büyük 7 imparatorluğu olarak tarihe adı kazınan 7 imparatorluk tüm kıtaların yüzde 8’inden fazlasına hükmetmiş
Dünyanın ilk gününden bugüne adını hiç duymadığımız kralların gelip geçtiği biliniyor. Fakat yazılı tarih dikkate alındığında aralarında Osmanlı Devleti’nin de yer aldığı 7 imparatorluk var ki cihan tarihine adını altın harflerle kazımış…
haberturk.com tarafından hazırlanan dünyanın en büyük 7 imparatorluğu detayları haberimizde… Bugün tarihi kazılarda bir ize rastlandıkça isimlerini öğrendiğimiz bazı devletler geçmişin tozlu sayfalarında çok uzun yıllar, ama çok uzun yıllar dünyaya hükmetmeyi başarmış. Üstelik bu büyük imparatorlukların bazılarını yakından tanıyoruz!
BRİTANYA İMPARATORLUĞU: SON İMPARATORLUK
16. ve 17. yüzyıllarda İngiltere Krallığı'nın denizaşırı sömürge devletlerini bir çatı altında toplama arzusuyla kurulan Britanya İmparatorluğu, en parlak döneminde 13,7 milyon mil kare (35,5 milyon kilometrekare) alan kaplıyordu. Bu alan şu an için size bir şey ifade etmeyebilir ama zamanında dünyanın kara alanının yaklaşık %24'ü demekti!