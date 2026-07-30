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  4. Tarihin gördüğü en sağlam 16 otomobil motoru; Bazıları yağsız susuz bile çalışıyor.

Tarihin gördüğü en sağlam 16 otomobil motoru; Bazıları yağsız susuz bile çalışıyor.

Teknolojiye bağlı olarak sayıları artan yoğun elektronik parçalı araçlar, mekanik aksamı fazla olan araçların sorunsuz olduğu dönemleri aratıyor. Bu kapsamda tarihin gördüğü en sorunsuz 16 motor türü de belli oldu.

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Tarihin gördüğü en sağlam 16 otomobil motoru; Bazıları yağsız susuz bile çalışıyor. - Sayfa 1

Sağlam motorlar, yalnızca yüksek kilometre ömrüyle değil, ağır kullanım koşullarına karşı gösterdikleri dirençle de öne çıkıyor.

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Tarihin gördüğü en sağlam 16 otomobil motoru; Bazıları yağsız susuz bile çalışıyor. - Sayfa 2

Düzenli bakım yapıldığında yüz binlerce kilometre sorunsuz çalışabilen bu motorlar; dayanıklı iç parçaları, düşük arıza oranları ve uzun ömürlü yapıları sayesinde yıllar geçse de güvenilirliğini koruyor.

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Tarihin gördüğü en sağlam 16 otomobil motoru; Bazıları yağsız susuz bile çalışıyor. - Sayfa 3

BAZI DENEYLERDE YAĞSIZ SUSUZ BİLE ÇALIŞAN MOTORLAR

Bu özellikleriyle ikinci el piyasasında da değer görmeye devam ediyor. Otobilimtv’nin paylaştığı bilgiye göre en sağlam 16 motor türü ve markalar şöyle:

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Tarihin gördüğü en sağlam 16 otomobil motoru; Bazıları yağsız susuz bile çalışıyor. - Sayfa 4

16.   1HD-FTE (Toyota)

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