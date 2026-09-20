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  4. Tarihin gördüğü en uzun 20 savaş: En savaşçı millet 3 bin yıl boyunca kılıç sallamış

Tarihin gördüğü en uzun 20 savaş: En savaşçı millet 3 bin yıl boyunca kılıç sallamış

Tarihi kayıtlara göre hazırlanan listede Bizanslılar 3 bin yıldan fazla kılıç sallamış. Uzun süren 20 savaş ve çatışma haricinde Türklerin cenk süresi 4 bin yılı aşıyor.

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Tarihin gördüğü en uzun 20 savaş: En savaşçı millet 3 bin yıl boyunca kılıç sallamış - Sayfa 1

Tarihi kayıtlara dayanan yeni analizler, insanlık tarihinin en uzun soluklu yirmi çatışmasının şok edici sürelerini gözler önüne seriyor.

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Tarihin gördüğü en uzun 20 savaş: En savaşçı millet 3 bin yıl boyunca kılıç sallamış - Sayfa 2

Bulgular, bazı uygarlıkların üç bin yılı aşkın bir süre boyunca kesintisiz kılıç salladığını, Asya'dan Doğu Avrupa'ya uzanan farklı cephelerdeki toplam cenk sürelerinin ise dört bin yılı aştığını kanıtlıyor.

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Tarihin gördüğü en uzun 20 savaş: En savaşçı millet 3 bin yıl boyunca kılıç sallamış - Sayfa 3

Bu uzun soluklu rekabetler, dünya tarihinin seyrini doğrudan şekillendirdi.

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Tarihin gördüğü en uzun 20 savaş: En savaşçı millet 3 bin yıl boyunca kılıç sallamış - Sayfa 4

Globalstats_77'nin derlemiş olduğu bilgiye göre tarihin görmüş olduğu en savaşçı milletler:

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