Tarihin gördüğü en uzun 20 savaş: En savaşçı millet 3 bin yıl boyunca kılıç sallamış
Tarihi kayıtlara göre hazırlanan listede Bizanslılar 3 bin yıldan fazla kılıç sallamış. Uzun süren 20 savaş ve çatışma haricinde Türklerin cenk süresi 4 bin yılı aşıyor.
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Tarihi kayıtlara dayanan yeni analizler, insanlık tarihinin en uzun soluklu yirmi çatışmasının şok edici sürelerini gözler önüne seriyor.
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Bulgular, bazı uygarlıkların üç bin yılı aşkın bir süre boyunca kesintisiz kılıç salladığını, Asya'dan Doğu Avrupa'ya uzanan farklı cephelerdeki toplam cenk sürelerinin ise dört bin yılı aştığını kanıtlıyor.
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