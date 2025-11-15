  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Tarihte bugün: 15 Kasım

Tarihte bugün: 15 Kasım

15 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 15 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 15 Kasım - Sayfa 1

15 Kasım'da yaşanan olaylar

1315 - Morgarten Muharebesi'nde İsviçre Konfederasyonu, Habsburg Hanedanının kontrolündeki Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na karşı zafer kazandılar.

1638 - Osmanlı Ordusu Bağdat'ı kuşatmaya başladı.

1687 - II. Süleyman'ın dağıttığı ulufeyi az bulan yeniçeri ve sipahiler ayaklandı.

1 | 8
Tarihte bugün: 15 Kasım - Sayfa 2

1808 - Alemdar Vakası olarak adlandırılan yeniçeri ayaklanması başladı.

1889 - Brezilya'da monarşi devrildi ve cumhuriyet kuruldu.

1908 - Belçika, Kongo Bağımsız Devleti'ni ilhak etti.

2 | 8
Tarihte bugün: 15 Kasım - Sayfa 3

1920 - Milletler Cemiyeti'nin ilk toplantısı İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapıldı.

1937 - Dersim Harekâtı'nın ilk adımı tamamlandı. İsyanın lideri Seyit Rıza ve 6 arkadaşı Elazığ'da idam edildi.

1956 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi kuruldu.

3 | 8
Tarihte bugün: 15 Kasım - Sayfa 4

1967 - Kıbrıs'ta üç Türk köyüne saldırarak işgal eden Rum tedhişçiler, 28 Türk'ü öldürdü, 200'ün üzerinde Türk kayboldu. Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile durumu değerlendirdi.

1969 - Washington, DC'de çeyrek milyon kişi Vietnam Savaşı'na karşı gösteri yaptı.

1971 - Intel şirketi, Dünyanın ilk ticari tek çipli mikroişlemcisi olan 4004'ü satışa sundu.

4 | 8