Tarihte bugün: 17 Haziran

17 Haziran'da yaşanan olaylar

334 - İmparator Konstantin, dul ve yetimler için himaye yasası çıkardı.

1462 - Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda veya Vlad Ţepeş adlarıyla da tanınan Eflak Prensi III. Vlad, gece karanlığından yararlanarak Fatih Sultan Mehmed'e (II. Mehmed) başarısız bir suikast teşebbüsünde bulunduktan sonra kaçtı.