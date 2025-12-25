Tarihte bugün: 25 Aralık
25 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 25 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
25 Aralık'ta yaşanan olaylar
336 - İlk Noel kutlaması, Roma'da yapıldı.
1522 - Rodos, Osmanlı egemenliğine girdi.
1638 - Osmanlı Ordusu, Bağdat'a girdi.
1683 - II. Viyana Kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi.
1809 - Amerikalı doktor Ephraim McDowell, kliniğine hamileyim diyerek gelen Jane Todd Crawford'un, yumurtalığından 10 kiloluk tümor aldı. Bu, ilk başarılı alt karın ameliyatı olarak tarihe geçti. Crawford, 21 yıl daha yaşadı.
1921 - Gaziantep Fransız işgalinden kurtuldu.
1922 - TBMM'nin gizli oturumunda, Başbakan H. Rauf Orbay'ın Lozan Konferansı hakkındaki açıklamaları ve görüşmeleri yapıldı.
1926 - Japon İmparatoru Taişo'nun ölümü üzerine, oğlu Hirohito İmparator oldu.
1932 - Çin'in Guangzhou bölgesinde 7,6 şiddetinde deprem oldu. Depremde 70.000 kişi hayatını kaybetti.
1952 - Said-i Nursi'nin yargılanmasına başlandı.
1963 - Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kuruldu.
1963 - Kıbrıs'ta Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü EOKA, Ada'nın her yanında Türklere karşı saldırılar düzenledi. Çok sayıda Kıbrıslı Türk öldü. Türkiye savaş uçakları, Kıbrıs üzerinde uçuşlar yaptı.