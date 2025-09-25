  1. Ekonomim
Tarihte bugün: 25 Eylül

25 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 25 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

25 Eylül'de yaşanan olaylar

1396 - Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi'ni elde etti.

1561 - Şehzade Bayezid idam edildi.

1911 - İtalya Krallığı, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

1917 - Lev Troçki, Petrograd Sovyeti Başkanı seçildi.

