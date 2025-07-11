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Tarım Kredi 11-13 Temmuz Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı! Hangi ürünlerde indirim var?

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 11-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 11-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 11-13 Temmuz tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 11-13 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 11-13 Temmuz aktüel ürünler kataloğu…

Tarım Kredi 11-13 Temmuz Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı! Hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 1

TARIM KREDİ İLK HASAT ÇAY 1000 GRAM

Fiyat: 209,90 TL

 ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE

Fiyat: 348 TL

 ANADOLU SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LİTRE

Fiyat: 235 TL

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