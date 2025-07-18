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Tarım Kredi 18 Temmuz-1 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı | Tarım Kredi’ye Şofben geliyor!

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 18 Temmuz-1 Ağustos 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 18 Temmuz-1 Ağustos 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 18 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 18 Temmuz-1 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 18 Temmuz-1 Ağustos aktüel ürünler kataloğu…

Tarım Kredi 18 Temmuz-1 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı | Tarım Kredi’ye Şofben geliyor! - Sayfa 1

DOĞUŞ POŞET ÇAY ÇEŞİTLERİ (BLACL LABEL, EARLY GREY) 48 ADET

Fiyat: 64,90 TL

CİF ULTRA SPREY KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ1025 ML

Fiyat: 74,90 TL

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Tarım Kredi 18 Temmuz-1 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı | Tarım Kredi’ye Şofben geliyor! - Sayfa 2

KING EKVATOR K-7008 ŞOFBEN

Ürün bilgileri

7500 Watt ısınma gücü

3000, 4500, 7500 Watt kademe

Anında sıcak su

3 Lt/dk debi

Su basıncı değişimlerinde ve susuz kalma durumunda otomatik kapanma

32A sigorta

Özel duş haznesi

345x245x135 mm

Fiyat: 899,000 TL

 DURU DUŞ SABUNU ÇEŞİTLERİ 4X150 GRAM

Fiyat: 109,90 TL

 

 

 

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