Tarım Kredi 18 Temmuz-1 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı | Tarım Kredi’ye Şofben geliyor!
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 18 Temmuz-1 Ağustos 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 18 Temmuz-1 Ağustos 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 18 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 18 Temmuz-1 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 18 Temmuz-1 Ağustos aktüel ürünler kataloğu…
DOĞUŞ POŞET ÇAY ÇEŞİTLERİ (BLACL LABEL, EARLY GREY) 48 ADET
Fiyat: 64,90 TL
CİF ULTRA SPREY KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ1025 ML
Fiyat: 74,90 TL
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KING EKVATOR K-7008 ŞOFBEN
Ürün bilgileri
7500 Watt ısınma gücü
3000, 4500, 7500 Watt kademe
Anında sıcak su
3 Lt/dk debi
Su basıncı değişimlerinde ve susuz kalma durumunda otomatik kapanma
32A sigorta
Özel duş haznesi
345x245x135 mm
Fiyat: 899,000 TL
DURU DUŞ SABUNU ÇEŞİTLERİ 4X150 GRAM
Fiyat: 109,90 TL
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