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Tarım Kredi 22-28 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 22-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 22-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 22-28 Temmuz 2025 tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 22-28 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 22-28 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…

Tarım Kredi 22-28 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı - Sayfa 1

TARIM KREDİ ALTIN FİLİZ ÇAY 1000 GRAM

Fiyat: 199,90 TL

 TARSÜT TEREYAĞI 500 GRAM

Fiyat: 169,90 TL

 ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 2 LİTRE

Fiyat: 159 TL

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Tarım Kredi 22-28 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı - Sayfa 2

SARIYER KOLA 4X1 LİTRE

Fiyat: 89,89 TL

 TARIM KREDİ AYRAM 1500 ML

Fiyat: 37,90 TL

 SÜTAŞ LATTE 1 LİTRE

Fiyat: 62,50 TL

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Tarım Kredi 22-28 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı - Sayfa 3

SİLEN KAĞIT HAVLU 12’Lİ

Fiyat: 99,90 TL

 OMO ACTIVE FRESH TOZ DETERJAN ÇEŞİTLERİ (RENKLİLER/BEYAZLAR) 4,5 KG

Fiyat: 224,90 TL

 ELİT ÇAMAŞIR SUYU 2,5 LİTRE

Fiyat: 39,90 TL

 

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