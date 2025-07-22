Tarım Kredi 22-28 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 22-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 22-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 22-28 Temmuz 2025 tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 22-28 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 22-28 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…
TARIM KREDİ ALTIN FİLİZ ÇAY 1000 GRAM
Fiyat: 199,90 TL
TARSÜT TEREYAĞI 500 GRAM
Fiyat: 169,90 TL
ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 2 LİTRE
Fiyat: 159 TL
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SARIYER KOLA 4X1 LİTRE
Fiyat: 89,89 TL
TARIM KREDİ AYRAM 1500 ML
Fiyat: 37,90 TL
SÜTAŞ LATTE 1 LİTRE
Fiyat: 62,50 TL
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SİLEN KAĞIT HAVLU 12’Lİ
Fiyat: 99,90 TL
OMO ACTIVE FRESH TOZ DETERJAN ÇEŞİTLERİ (RENKLİLER/BEYAZLAR) 4,5 KG
Fiyat: 224,90 TL
ELİT ÇAMAŞIR SUYU 2,5 LİTRE
Fiyat: 39,90 TL
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