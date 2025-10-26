  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Tarım Kredi 5 Kasım'a kadar geçerli indirim kataloğu! Tarım Kredi'ye Basınçlı Pişirici geliyor!

Tarım Kredi 5 Kasım'a kadar geçerli indirim kataloğu! Tarım Kredi'ye Basınçlı Pişirici geliyor!

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 5 Kasım 2025’e kadar geçerli yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 5 Kasım 2025’e kadar geçerli güncel indirimli ürünler listesi…

Tarım Kredi 5 Kasım'a kadar geçerli indirim kataloğu! Tarım Kredi'ye Basınçlı Pişirici geliyor! - Sayfa 1

HOMETECH ELEKTRİKLİ YATAY ISITICI

Fiyat: 899 TL

CONTI ELEKTRİKLİ BASINÇLI PİŞİRİCİ

Fiyat: 1,799 TL

1 | 5
Tarım Kredi 5 Kasım'a kadar geçerli indirim kataloğu! Tarım Kredi'ye Basınçlı Pişirici geliyor! - Sayfa 2

BELLA KAPAKLI SAHAN 16 CM

Fiyat: 279,90 TL

LAV KAVANOZ 1000 CC

Fiyat: 18,90 TL

2 | 5
Tarım Kredi 5 Kasım'a kadar geçerli indirim kataloğu! Tarım Kredi'ye Basınçlı Pişirici geliyor! - Sayfa 3

2 KASIM’A KADAR GEÇERLİ BULDUN ALDIN KATALOĞU

DOĞUŞ KARADENİZ ÇAY 1000 G / DOĞUŞ TİRYAKİ ÇAY 1000 G

Fiyat: 195 TL

AKŞEKER KUZU DİLİM KOKOREÇ 200 G

Fiyat: 189 TL

3 | 5
Tarım Kredi 5 Kasım'a kadar geçerli indirim kataloğu! Tarım Kredi'ye Basınçlı Pişirici geliyor! - Sayfa 4

27 EKİM’E KADAR GEÇERLİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU

TARIM KREDİ RIVIERA ZEYTİNYAĞI 1 L

Fiyat: 249 TL

ÜLKER BİZİM MARGARİN 6X250 G

Fiyat: 145 TL

4 | 5