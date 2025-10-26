Tarım Kredi 5 Kasım'a kadar geçerli indirim kataloğu! Tarım Kredi'ye Basınçlı Pişirici geliyor!
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 5 Kasım 2025’e kadar geçerli yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 5 Kasım 2025’e kadar geçerli güncel indirimli ürünler listesi…
HOMETECH ELEKTRİKLİ YATAY ISITICI
Fiyat: 899 TL
CONTI ELEKTRİKLİ BASINÇLI PİŞİRİCİ
Fiyat: 1,799 TL
2 KASIM’A KADAR GEÇERLİ BULDUN ALDIN KATALOĞU
DOĞUŞ KARADENİZ ÇAY 1000 G / DOĞUŞ TİRYAKİ ÇAY 1000 G
Fiyat: 195 TL
AKŞEKER KUZU DİLİM KOKOREÇ 200 G
Fiyat: 189 TL
