Tarım Kredi 7-13 Temmuz Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı: Gıda ürünlerinde dev kampanya başlıyor
Tarım Kredi KOOP, mutfakların en temel gıda ihtiyaçlarını bütçe dostu fiyat etiketleriyle tüketicilerle buluşturmak adına yeni bir seferberlik ilan ediyor. Geniş kitlelerin tüketim ağında yer alan kıyma, zeytinyağı, süt ve yoğurt gibi temel gıda ürünleri, 7-13 Temmuz tarihleri arasında geçerli çok özel kampanya fiyatlarıyla raflardaki yerini alıyor. Üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşım kanalı oluşturan mağaza zinciri, geniş ürün yelpazesiyle hanehalkı harcamalarını hafifletirken evdeki eksiklerini tek seferde ve en uygun maliyetle kapatmak isteyenlerin ana adresi oluyor.
TARIM KREDİ DEMLİK POŞET ÇAY 48’Lİ
Fiyat: 49,50 TL
KOFFO SOĞUK KAHVE MOCHA/LATTE 250 ML
Fiyat: 34,90 TL
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18 TEMMUZ TARİHİNE KADAR GEÇERLİ;
KRİSTAL LED 6 KANATLI TAVAN VANTİLATÖRÜ
Fiyat: 749 TL
MEHTAP DERİN TENCERE 24 CM
Fiyat: 699,90 TL
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31 TEMMUZ TARİHİNE KADAR GEÇERLİ;
MR OXY FAST SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 1480 ML 37 YIKAMA
Fiyat: 149 TL
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