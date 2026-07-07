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  4. Tarım Kredi 7-13 Temmuz Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı: Gıda ürünlerinde dev kampanya başlıyor

Tarım Kredi 7-13 Temmuz Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı: Gıda ürünlerinde dev kampanya başlıyor

Tarım Kredi KOOP, mutfakların en temel gıda ihtiyaçlarını bütçe dostu fiyat etiketleriyle tüketicilerle buluşturmak adına yeni bir seferberlik ilan ediyor. Geniş kitlelerin tüketim ağında yer alan kıyma, zeytinyağı, süt ve yoğurt gibi temel gıda ürünleri, 7-13 Temmuz tarihleri arasında geçerli çok özel kampanya fiyatlarıyla raflardaki yerini alıyor. Üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşım kanalı oluşturan mağaza zinciri, geniş ürün yelpazesiyle hanehalkı harcamalarını hafifletirken evdeki eksiklerini tek seferde ve en uygun maliyetle kapatmak isteyenlerin ana adresi oluyor.

Tarım Kredi 7-13 Temmuz Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı: Gıda ürünlerinde dev kampanya başlıyor - Sayfa 1

ANADOLU RİVİERA ZEYTİNYAĞI 1 L

Fiyat: 239 TL

TARIM KREDİ YARIM YAĞLI SÜT 1 L

Fiyat: 38,90 TL

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Tarım Kredi 7-13 Temmuz Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı: Gıda ürünlerinde dev kampanya başlıyor - Sayfa 2

TARIM KREDİ DEMLİK POŞET ÇAY 48’Lİ

Fiyat: 49,50 TL

KOFFO SOĞUK KAHVE MOCHA/LATTE 250 ML

Fiyat: 34,90 TL

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Tarım Kredi 7-13 Temmuz Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı: Gıda ürünlerinde dev kampanya başlıyor - Sayfa 3

18 TEMMUZ TARİHİNE KADAR GEÇERLİ;

KRİSTAL LED 6 KANATLI TAVAN VANTİLATÖRÜ

Fiyat: 749 TL

MEHTAP DERİN TENCERE 24 CM

Fiyat: 699,90 TL

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Tarım Kredi 7-13 Temmuz Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı: Gıda ürünlerinde dev kampanya başlıyor - Sayfa 4

31 TEMMUZ TARİHİNE KADAR GEÇERLİ;

MR OXY FAST SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 1480 ML 37 YIKAMA

Fiyat: 149 TL

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