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  4. Tarım Kredi 8-14 Temmuz Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! Yağ çeşitlerinde dev indirim fırsatı!

Tarım Kredi 8-14 Temmuz Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! Yağ çeşitlerinde dev indirim fırsatı!

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 8-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 8-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 8-14 Temmuz 2025 tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 8-14 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 8-14 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…

Tarım Kredi 8-14 Temmuz Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! Yağ çeşitlerinde dev indirim fırsatı! - Sayfa 1

TARIM KREDİ KÜP ŞEKER 1 KG

Fiyat: 44,90 TL

 AQUA BAMBU KATKILI TUVALET KAĞIDI 40’LI

Fiyat: 229,90 TL

 ELİT BULAŞIK DETERJANI 4 LİTRE

Fiyat: 104,90 TL

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Tarım Kredi 8-14 Temmuz Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! Yağ çeşitlerinde dev indirim fırsatı! - Sayfa 2

YAĞ ÇEŞİTLERİNDE DEV İNDİRİM FIRSATI!

 TARIM KREDİ TUZSUZ TEREYAĞI 1000 GRAM

Fiyat: 329 TL

 TARIM KREDİ RIVIERA ZEYTİNYAĞI 1 LİTRE

Fiyat: 250 TL

 TARIM KREDİ ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 1 LİTRE

Fiyat: 74,50 TL

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Tarım Kredi 8-14 Temmuz Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! Yağ çeşitlerinde dev indirim fırsatı! - Sayfa 3

ÇİZİ ÇITIR ÇEŞİTLERİNDE 31 TEMMUZ’A KADAR GEÇERLİ  İNDİRİM!

ÇİZİ ÇITIR ÇEŞİTLERİ (PEYNİR & SOĞAN, PEYNİR & BİFTEK) 120 GRAM

Fiyat: 31,50 TL

 

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Tarihte bugün: 9 Temmuz
Tarihte bugün: 9 Temmuz
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