Tarım Kredi 8-14 Temmuz Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! Yağ çeşitlerinde dev indirim fırsatı!
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 8-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 8-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 8-14 Temmuz 2025 tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 8-14 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 8-14 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…
TARIM KREDİ KÜP ŞEKER 1 KG
Fiyat: 44,90 TL
AQUA BAMBU KATKILI TUVALET KAĞIDI 40’LI
Fiyat: 229,90 TL
ELİT BULAŞIK DETERJANI 4 LİTRE
Fiyat: 104,90 TL
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YAĞ ÇEŞİTLERİNDE DEV İNDİRİM FIRSATI!
TARIM KREDİ TUZSUZ TEREYAĞI 1000 GRAM
Fiyat: 329 TL
TARIM KREDİ RIVIERA ZEYTİNYAĞI 1 LİTRE
Fiyat: 250 TL
TARIM KREDİ ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 1 LİTRE
Fiyat: 74,50 TL
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ÇİZİ ÇITIR ÇEŞİTLERİNDE 31 TEMMUZ’A KADAR GEÇERLİ İNDİRİM!
ÇİZİ ÇITIR ÇEŞİTLERİ (PEYNİR & SOĞAN, PEYNİR & BİFTEK) 120 GRAM
Fiyat: 31,50 TL
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