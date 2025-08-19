  1. Ekonomim
Tarım Kredi Aktüel Ürünler Kataloğu! Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne 25 Litrelik Oto Termos geldi

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 19-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 18 Temmuz-1 Ağustos 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 19-25 Ağustos 2025 tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 19-25 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 19-25 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…

AQUA BAMBU TUVALET KAĞIDI 40'LI

Fiyat: 229 TL

ELİT DEV HAVLU 1=3

Fiyat: 34,90 TL

TARSÜT TEREYAĞI 250 G

Fiyat: 89,90 TL

TARIM KREDİ YARIM YAĞLI YOĞURT 2500 G

Fiyat: 82,50 TL

18-31 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ;

MOLFIX BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 339 TL

CIF KREM AMONYAKLI 1500 ML

Fiyat: 109,90 TL

ARICI TUZSUZ TEREYAĞI 1000 G

Fiyat: 299 TL

KATMER UN 4 KG

Fiyat: 79,90 TL

