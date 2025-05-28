Tarım Kredi "Bayram" Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 28 MAYIS-9 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 28 Mayıs-9 Haziran 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 28 Mayıs-9 Haziran 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 28 Mayıs-9 Haziran tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 28 Mayıs-9 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 28 Mayıs-9 Haziran aktüel ürünler kataloğu…
TARIM KREDİ DONUK DANA KIYMA 400 GRAM
Fiyat: 175 TL
TARIM KREDİ DANA PASTIRMA 120 GRAM
Fiyat: 175 TL
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DOMESTOS ÇAMAŞIR SUYU ÇEŞİTLERİ 750 ML
Fiyat: 54,90 TL
ELİT SIVI BULAŞIK DETERJANI 4 LİTRE
Fiyat: 104,90 TL
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