  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Tarım Kredi "Bayram" Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 28 MAYIS-9 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Tarım Kredi "Bayram" Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 28 MAYIS-9 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 28 Mayıs-9 Haziran 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 28 Mayıs-9 Haziran 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 28 Mayıs-9 Haziran tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 28 Mayıs-9 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 28 Mayıs-9 Haziran aktüel ürünler kataloğu…

Tarım Kredi "Bayram" Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 28 MAYIS-9 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

PAREX HAZIR KESİLMİŞ PİŞİRME KAĞIDI 10’LU

Fiyat: 29,90 TL

 ELİT DEV HAVLU 1=3

Fiyat: 32,90 TL

1 | 7
Tarım Kredi "Bayram" Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 28 MAYIS-9 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

TARIM KREDİ DONUK DANA KIYMA 400 GRAM

Fiyat: 175 TL

 TARIM KREDİ DANA PASTIRMA 120 GRAM

Fiyat: 175 TL

2 | 7
Tarım Kredi "Bayram" Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 28 MAYIS-9 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

DOMESTOS ÇAMAŞIR SUYU ÇEŞİTLERİ 750 ML

Fiyat: 54,90 TL

 ELİT SIVI BULAŞIK DETERJANI 4 LİTRE

Fiyat: 104,90 TL

3 | 7
Tarım Kredi "Bayram" Kataloğu yayımlandı! (TARIM KREDİ 28 MAYIS-9 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

TARIM KREDİ YARIM YAĞLI YOĞURT 2500 GRAM

Fiyat: 79 TL

 TARSÜT TUZSUZ TEREYAĞI 1000 GRAM

Fiyat: 329 TL

4 | 7