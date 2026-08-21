TARIM KREDİ FIRSAT DOLU HAFTA SONU KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (21-23 AĞUSTOS)
Gözlerinize inanamayacaksınız! Tarım Kredi KOOP fırsat dolu hafta sonu indirimleriyle ezber bozmaya geliyor. Başta peynir çeşitleri, taze tavuk ve en sevilen kahvaltılık ürünler olmak üzere gıdada fiyatlar dibe vurdu! Stoklar tükenmeden bu büyük gıda ucuzluğunu yakalamak için acele edin.
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24 AĞUSTOS TARİHİNE KADAR GEÇERLİ;
TARIM KREDİ OSMANCIK PİRİNÇ 5 KG
Fiyat: 389 TL
TARIM KREDİ TAM YAĞLI YOĞURT 3000 G
Fiyat: 184 TL
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24 AĞUSTOS TARİHİNE KADAR GEÇERLİ;
TARIM KREDİ KAKAOLU FINDIK KREMASI 700 G
Fiyat: 152,90 TL
SÜTAŞ AYRAN 2 L
Fiyat: 89,50 TL
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