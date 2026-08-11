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  4. TARIM KREDİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! BÖYLE İNDİRİM GÖRÜLMEDİ! (TARIM KREDİ 11-17 AĞUSTOS)

TARIM KREDİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! BÖYLE İNDİRİM GÖRÜLMEDİ! (TARIM KREDİ 11-17 AĞUSTOS)

Tarım Kredi dev indirimli Kat Kat Fırsat kataloğu ile yine ezber bozdu! Bu hafta kaliteli temel gıda ürünlerinde ve güçlü formüllü deterjanlarda kaçırılmayacak büyük fiyat düşüşleri var. Mutfak alışverişinizi ve ev temizliği ihtiyaçlarınızı yarı fiyatına tamamlamanın tam zamanı. İşte, bütçe dostu Tarım Kredi Kat Kat Fırsat kataloğu…

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TARIM KREDİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! BÖYLE İNDİRİM GÖRÜLMEDİ! (TARIM KREDİ 11-17 AĞUSTOS) - Sayfa 1

ANADOLU BALDO PİRİNÇ 1 KG

Fiyat: 83,50 TL

ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 2 L

Fiyat: 209 TL

TARSÜT TEREYAĞI 250 G

Fiyat: 139 TL

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TARIM KREDİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! BÖYLE İNDİRİM GÖRÜLMEDİ! (TARIM KREDİ 11-17 AĞUSTOS) - Sayfa 2

OMO ACTIVE FRESH TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI BEYAZLAR/ RENKLİLER 4,5 KG

Fiyat: 319 TL

PEROS YUMUŞATICI 5 L 50 YIKAMA

Fiyat: 169 TL

BİNGO AKILLI BULAŞIK KAPSÜLÜ PRO MAX 32’Lİ

Fiyat: 224 TL

 

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BİM'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! İŞTE FİYAT FİYAT LİSTE! (BİM 11-17 AĞUSTOS)
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