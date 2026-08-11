TARIM KREDİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! BÖYLE İNDİRİM GÖRÜLMEDİ! (TARIM KREDİ 11-17 AĞUSTOS)
Tarım Kredi dev indirimli Kat Kat Fırsat kataloğu ile yine ezber bozdu! Bu hafta kaliteli temel gıda ürünlerinde ve güçlü formüllü deterjanlarda kaçırılmayacak büyük fiyat düşüşleri var. Mutfak alışverişinizi ve ev temizliği ihtiyaçlarınızı yarı fiyatına tamamlamanın tam zamanı. İşte, bütçe dostu Tarım Kredi Kat Kat Fırsat kataloğu…
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
ANADOLU BALDO PİRİNÇ 1 KG
Fiyat: 83,50 TL
ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 2 L
Fiyat: 209 TL
TARSÜT TEREYAĞI 250 G
Fiyat: 139 TL
1 | 2
OMO ACTIVE FRESH TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI BEYAZLAR/ RENKLİLER 4,5 KG
Fiyat: 319 TL
PEROS YUMUŞATICI 5 L 50 YIKAMA
Fiyat: 169 TL
BİNGO AKILLI BULAŞIK KAPSÜLÜ PRO MAX 32’Lİ
Fiyat: 224 TL
2 | 2