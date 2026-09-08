  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. TARIM KREDİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! TARIM KREDİ'YE HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (8-14 EYLÜL)

TARIM KREDİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! TARIM KREDİ'YE HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (8-14 EYLÜL)

8-14 Eylül 2026 tarihleri arasında Tarım Kredi raflarında adeta indirim fırtınası kopuyor! Temel gıdadan temizlik indirimlerine kadar bütçe dostu pek çok fırsat, Tarım Kredi mağazalarınsa sizi bekliyor. Ayrıca LAV cam ürünleri de indirimde! Ev ekonomisini korumak isteyenler, bu kampanyayı sakın kaçırmayın...

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
TARIM KREDİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! TARIM KREDİ'YE HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (8-14 EYLÜL) - Sayfa 1

ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 1 L

Fiyat: 114,50 TL

TARIM KREDİ TAM YAĞLI YOĞURT 3000 G

Fiyat: 184 TL

TARIM KREDİ OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 209 TL

TARIM KREDİ TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 450 G

Fiyat: 115 TL

BEEO BALLIOVA ÇİÇEK BALI 850 G

Fiyat: 439,90 TL

1 | 2
TARIM KREDİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! TARIM KREDİ'YE HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (8-14 EYLÜL) - Sayfa 2

FAMILIA NATURAL TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 48'Lİ

Fiyat: 385 TL

BİNGO SIVI DETERJAN TÜM RENKLER, RENKLİLER 3 L

Fiyat: 209 TL

YUMOŞ EXTRA ÇEŞİTLERİ 1440 ML

Fiyat: 219,90 TL

DALAN SIVI SABUN 3 L

Fiyat: 109 TL

LAV CAM SÜRAHİ 1248 CC

Fiyat: 89,90 TL

2 | 2
400.000 KM yapsa bile üzmeyen 5 motor… BMW, Honda, Mercedes, Mazda, Toyota modelleri listede.
400.000 KM yapsa bile üzmeyen 5 motor… BMW, Honda, Mercedes, Mazda, Toyota modelleri listede.
A101'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! (A101 10-16 EYLÜL)
A101'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! (A101 10-16 EYLÜL)
100.000 kilometrede bile batarya sağlığını koruyan 20 otomobil; Yüzde 97,18 ile ilk sırada
100.000 kilometrede bile batarya sağlığını koruyan 20 otomobil; Yüzde 97,18 ile ilk sırada
TUPRS, FROTO, PGSUS, ULKER… Tam 30 hisse için aracı kurumlar fiyat beklentilerini açıkladı.
TUPRS, FROTO, PGSUS, ULKER… Tam 30 hisse için aracı kurumlar fiyat beklentilerini açıkladı.