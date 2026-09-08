TARIM KREDİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! TARIM KREDİ'YE HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (8-14 EYLÜL)
8-14 Eylül 2026 tarihleri arasında Tarım Kredi raflarında adeta indirim fırtınası kopuyor! Temel gıdadan temizlik indirimlerine kadar bütçe dostu pek çok fırsat, Tarım Kredi mağazalarınsa sizi bekliyor. Ayrıca LAV cam ürünleri de indirimde! Ev ekonomisini korumak isteyenler, bu kampanyayı sakın kaçırmayın...
ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 1 L
Fiyat: 114,50 TL
TARIM KREDİ TAM YAĞLI YOĞURT 3000 G
Fiyat: 184 TL
TARIM KREDİ OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG
Fiyat: 209 TL
TARIM KREDİ TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 450 G
Fiyat: 115 TL
BEEO BALLIOVA ÇİÇEK BALI 850 G
Fiyat: 439,90 TL
FAMILIA NATURAL TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 48'Lİ
Fiyat: 385 TL
BİNGO SIVI DETERJAN TÜM RENKLER, RENKLİLER 3 L
Fiyat: 209 TL
YUMOŞ EXTRA ÇEŞİTLERİ 1440 ML
Fiyat: 219,90 TL
DALAN SIVI SABUN 3 L
Fiyat: 109 TL
LAV CAM SÜRAHİ 1248 CC
Fiyat: 89,90 TL