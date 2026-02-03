Tarım Kredi KOOP 03-09 Şubat 2026 Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP, 03-09 Şubat 2026 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi KOOP’ta onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte, Tarım Kredi KOOP 03-09 Şubat 2026 kat kat fırsat kataloğu indirimli fiyatlar...
TARIM KREDİ KAYMAKSIZ YOĞURT 3000 G
Fiyat: 159,90 TL
TARIM KREDİ YARIM YAĞLI SÜT 1 L
Fiyat: 35,90 TL
KEBİR TOPAK TEREYAĞI 500 G
Fiyat: 274,50 TL
ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAY 1 KG
Fiyat: 285 TL
BİNGO MATİK TOZ DETERJAN RENKLİLER VE BEYAZLAR 6 KG
Fiyat: 239 TL
RENAX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 33’LÜ
Fiyat: 144,90 TL
PATİLİ DOSTLARIMIZA ÖZEL 1 ALANA 1 BEDAVA ÜRÜNLER
WHISKAS SIĞIRLI KURU MAMA 300 G
Fiyat: 109,90 TL
WHISKAS YAŞ MAMA ÇEŞİTLERİ SIĞIRLI/TAVUKLU 85 G
Fiyat: 34,90 TL
DREAMIES SOMONLU ÖDÜL MAMASI 60 G
Fiyat: 64,90 TL