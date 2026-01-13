Tarım Kredi KOOP 13-19 Ocak 2026 Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP, 13-19 Ocak 2026 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP 13-19 Ocak 2026 fırsat dolu hafta sonu kataloğu indirimli fiyatlar...
ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 2 L
Fiyat: 185 TL
TAVUK BAGET KG
Fiyat: 109,90 TL
ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAY 1 KG
Fiyat: 275 TL
ORGANİK YUMURTA 10’LU
Fiyat: 95 TL
TARIM KREDİ KIRIK PİRİNÇ 1 KG
Fiyat: 29,90 TL
SELPAK EXTRA TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 16’LI
Fiyat: 139 TL
AQUABOR TOZ DETERJAN BEYAZLAR,RENKLİLER 6 KG
Fiyat: 154,90 TL
PERWOLL SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI ÇEŞİTLERİ RENKLİLER,SİYAHLAR 2,97 L
Fiyat: 199,90 TL
YUMOŞ EXTRA YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1440 ML
Fiyat: 169,90 TL
SLEEP YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU 100’LÜ
Fiyat: 75 TL