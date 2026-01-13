  1. Ekonomim
  4. Tarım Kredi KOOP 13-19 Ocak 2026 Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı!

Tarım Kredi KOOP indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP, 13-19 Ocak 2026 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP 13-19 Ocak 2026 fırsat dolu hafta sonu kataloğu indirimli fiyatlar...

Tarım Kredi KOOP 13-19 Ocak 2026 Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 2 L

 

Fiyat: 185 TL

TAVUK BAGET KG

Fiyat: 109,90 TL

ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAY 1 KG

Fiyat: 275 TL

ORGANİK YUMURTA 10’LU

Fiyat: 95 TL

TARIM KREDİ KIRIK PİRİNÇ 1 KG

Fiyat: 29,90 TL

Tarım Kredi KOOP 13-19 Ocak 2026 Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2

SELPAK EXTRA TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 16’LI

 

Fiyat: 139 TL

AQUABOR TOZ DETERJAN BEYAZLAR,RENKLİLER 6 KG

Fiyat: 154,90 TL

PERWOLL SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI ÇEŞİTLERİ RENKLİLER,SİYAHLAR 2,97 L

Fiyat: 199,90 TL

YUMOŞ EXTRA YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1440 ML

Fiyat: 169,90 TL

SLEEP YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU 100’LÜ

Fiyat: 75 TL

