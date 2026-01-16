  1. Ekonomim
  4. Tarım Kredi KOOP 16-18 Ocak 2026 Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı!

Tarım Kredi KOOP indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP, 16-18 Ocak 2026 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP 16-18 Ocak 2026 fırsat dolu hafta sonu kataloğu indirimli fiyatlar...

TMO FINDIK YAĞI 4 L

Fiyat: 500 TL

TARIM KREDİ ZEYTİNYAĞI 2 L

Fiyat: 499 TL

TARIM KREDİ TOZ ŞEKER 2 KG

Fiyat: 87,50 TL

TARIM KREDİ SAKLI DEM ÇAY 1 KG

Fiyat: 185 TL

SELPAK EKSTRA YAĞ EMİCİ HAVLU 8'Lİ

Fiyat: 99 TL

YETİŞ YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 4 KG

Fiyat: 99,90 TL

16 OCAK CUMA GÜNÜNE ÖZEL:

BİNGO TOZ DETERJAN RENKLİLER VE BEYAZLAR 6 KG

Fiyat: 239 TL

