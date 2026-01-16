Tarım Kredi KOOP 16-18 Ocak 2026 Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP, 16-18 Ocak 2026 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP 16-18 Ocak 2026 fırsat dolu hafta sonu kataloğu indirimli fiyatlar...
TMO FINDIK YAĞI 4 L
Fiyat: 500 TL
TARIM KREDİ ZEYTİNYAĞI 2 L
Fiyat: 499 TL
TARIM KREDİ TOZ ŞEKER 2 KG
Fiyat: 87,50 TL
TARIM KREDİ SAKLI DEM ÇAY 1 KG
Fiyat: 185 TL
SELPAK EKSTRA YAĞ EMİCİ HAVLU 8'Lİ
Fiyat: 99 TL
YETİŞ YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 4 KG
Fiyat: 99,90 TL
