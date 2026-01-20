Tarım Kredi KOOP 20-26 Ocak 2026 Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP, 20-26 Ocak 2026 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi KOOP’ta onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte, Tarım Kredi KOOP 20-26 Ocak 2026 kat kat fırsat kataloğu indirimli fiyatlar...
BAKPİLİÇ DONUK BÜTÜN PİLİÇ KG
Fiyat: 84,90 TL
ANADOLU RİVİERA ZEYTİNYAĞI 2 L
Fiyat: 459 TL
ANADOLU MAKARNA ÇEŞİTLERİ 500 G
Fiyat: 14,50 TL
1 | 3
ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAY 1 KG
Fiyat: 270 TL
TARIM KREDİ TÜRK KAHVESİ 100 G
Fiyat: 44,90 TL
ELİT TUVALET KAĞIDI 2 KATLI 16’LI
Fiyat: 99,95 TL
2 | 3
TARIM KREDİ ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 5 L
Fiyat: 399 TL
TARIM KREDİ BALDO PİRİNÇ 5 KG
Fiyat: 450 TL
TARIM KREDİ PİLAVLIK BULGUR 5 KG
Fiyat: 169 TL
3 | 3