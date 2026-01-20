  1. Ekonomim
Tarım Kredi KOOP 20-26 Ocak 2026 Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı!

Tarım Kredi KOOP indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP, 20-26 Ocak 2026 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi KOOP’ta onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte, Tarım Kredi KOOP 20-26 Ocak 2026 kat kat fırsat kataloğu indirimli fiyatlar...

BAKPİLİÇ DONUK BÜTÜN PİLİÇ KG

Fiyat: 84,90 TL

ANADOLU RİVİERA ZEYTİNYAĞI 2 L

Fiyat: 459 TL

ANADOLU MAKARNA ÇEŞİTLERİ 500 G

Fiyat: 14,50 TL

ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAY 1 KG

Fiyat: 270 TL

TARIM KREDİ TÜRK KAHVESİ 100 G

Fiyat: 44,90 TL

ELİT TUVALET KAĞIDI 2 KATLI 16’LI

Fiyat: 99,95 TL

TARIM KREDİ ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 5 L

Fiyat: 399 TL

TARIM KREDİ BALDO PİRİNÇ 5 KG

Fiyat: 450 TL

TARIM KREDİ PİLAVLIK BULGUR 5 KG

Fiyat: 169 TL

A101'e Elektrikli Moped geliyor! A101 22 Ocak 2026 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK market 21-27 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Dyson Saç Kurutma Makinesi geliyor?
BİM market 20 Ocak Salı 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e bugün hangi ürünler geliyor?
BİM 23 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Cam Ankastre Set geliyor!
